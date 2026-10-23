Buenos Aires - Bevor Ende Dezember die Urteile im Prozess um den Tod Diego Maradonas verkündet werden sollen, hat die älteste Tochter der argentinischen Fußball-Legende noch einmal emotionale Schlussworte an die Richter gerichtet. "Das Einzige, worum ich Sie bitten möchte, ist, dass meinem Vater Gerechtigkeit widerfährt", sagte Dalma Maradona, die 39-jährige Tochter des vor knapp sechs Jahren verstorbenen Ausnahmefußballers, im Gerichtssaal von San Isidro nördlich von Buenos Aires. Zusammen mit ihrer Schwester Gianinna tritt sie in dem Verfahren als Nebenklägerin auf.