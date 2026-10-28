Tod bei Hausgeburt Neugeborenes stirbt bei Hausgeburt - Hebammen vor Gericht

Mühldorf am Inn - Nach dem Tod eines Neugeborenen bei einer Hausgeburt müssen sich zwei Hebammen wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht im oberbayerischen Mühldorf am Inn verantworten. Sie sollen im April 2021 bei einer Geburt in Taufkirchen im Landkreis Mühldorf am Inn nach Auffassung der Staatsanwaltschaft die Notfallsituation nicht erkannt und nicht entsprechend reagiert haben. Damit sollen die beiden für den Tod des Kindes mitverantwortlich sein. Beide äußerten sich zum Prozessauftakt zunächst nicht zu den Vorwürfen.