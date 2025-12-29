Drei unterschiedliche Musikveranstaltungen hat der Lauschaer Gollo- Musikverein zum Ausklang des alten Jahres vorbereitet. Die Erste ging am Sonntagnachmittag mit grandiosem Erfolg über die Bühne. Obwohl – eigentlich lag der Dreh- und Angelpunkt in diesem Fall nicht auf der Bühne, sondern unten im Saal, wo die Musiker der Band „Tochter“ im anheimelnden Ambiente mitten zwischen den Zuschauern Instrumente und Technik aufgebaut hatten. Bei weihnachtlicher Beleuchtung und Glühweinduft boten sie ein „Wohnzimmerkonzert“ dar, an dem Besucher aller Altersklassen, vom Kindergartenkind bis zum Rentner, ihre helle Freude hatten.