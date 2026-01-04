Der Thüringer Kegler-Verband (TKV) hat gemeinsam mit dem Sport-Kegel-Club Saalfeld (SKC Saalfeld) den 12. TKV-Supercup als Meisterturnier für Männermannschaften unter Teilnahme der in der Punktspielsaison 2024/2025 ermittelten Siegerteams ausgetragen. Qualifiziert hatten sich der Zweitbundesligist SV Wernburg als Titelverteidiger und TKV-Pokalsieger, die Thüringenligisten Ohrdrufer KSV als Thüringer Mannschaftsmeister, der KTV Zeulenroda als Vizemeister, der TSV 1860 Römhild als Zweitplatzierter im TKV-Pokal-Finale, der KSV 90 Langenorla als Thüringer Meister der Viererteams der 2. Landesklasse und der SV 1873 Lindenau als Thüringer Mannschaftsmeister über die letztmalig ausgetragene 100-Wurf-Distanz. Gespielt wurde in Sechsermannschaften im 4 x 30-Wurf-Punkte-System (6-5-4-3-2-1) unter der Turnierleitung von Siegfried Röder (TKV-Spielausschuss) und Holger Möller (SKC Saalfeld). Ob der kurzfristig krankheitsbedingten Absage der Zeulenrodaer rückte die Spielvereinigung (SpVgg) Rudolstadt als Drittplatzierter in der Thüringenliga nach.