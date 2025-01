Titelthema: Millimeterarbeit bei jedem Wetter

Mit dabei war in diesem Jahr Dominik Maaß aus Sonneberg. Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), sowie Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gratulierten dem Gleisbauer sowie den 206 weiteren Preisträgerinnen und Preisträgern. Beim Gespräch für diesen Beitrag sitzt der 27-Jährige mit Kaffee in der Hand und in seiner Arbeitskleidung im Aufenthaltsraum der Thüringer Eisenbahn direkt am Sonneberger Hauptbahnhof. „Gleisbauer ist ein körperlicher Job“, sagt er. Tag und Nacht ist er auf Baustellen, bei jedem Wetter. „Wir sind natürlich viel draußen – und der Job ist absolut abwechslungsreich“, sagt er. Genau danach hat er gesucht, als er seine Ausbildung beim Erfurter Gleisbau, der Mutterfirma der Thüringer Eisenbahn, begann.