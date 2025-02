Titelthema: „Ich verkaufe nur Fantasie“

Zehn Jahre also. Termine machen, Menschen treffen, ihre Geschichten aufschreiben. Tag für Tag. Man freut sich über all die Dinge, die man wie ein Chronist im besten Fall für die Ewigkeit auf Papier konserviert hat. Aber man ärgert sich auch. Vor allem über jene Geschichten, die es nicht in die Zeitung geschafft haben. Weil die Zeit fehlte, sie aufzuschreiben. Weil etwas anderes dazwischenkam. Eine Geschichte, die ich bis heute noch nicht niedergeschrieben hatte, ist die von Mara. Am 10. Januar 2015, also vor fast genau zehn Jahren, traf ich die Hostess nicht weit von der Meininger Innenstadt entfernt.