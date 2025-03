Trondheim - Das deutsche Skisprung-Mixed ist erstmals in der Geschichte von Nordischen Ski-Weltmeisterschaften ohne Medaille geblieben. In der Besetzung Katharina Schmid, Philipp Raimund, Selina Freitag und Andreas Wellinger kam das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) im norwegischen Trondheim nicht über Rang vier hinaus. Zuvor hatte Deutschland nach Bronze 2013 fünfmal in Serie den Wettbewerb gewonnen.