Tarragona - Triathlon-Weltmeisterin Lisa Tertsch hat sich auch den Europameister-Titel über die olympische Distanz gesichert. Die 27-Jährige setzte sich im spanischen Tarragona nach 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen mit einem fulminanten Schlussspurt in 2:00:56 Stunden knapp gegen die Belgierin Jolien Vermelyen (2:00:58) durch. Zweitbeste Deutsche wurde Franka Rust auf Rang acht.
Titelkämpfe in Spanien Triathletin Tertsch holt über olympische Distanz EM-Gold
dpa 13.06.2026 - 22:30 Uhr