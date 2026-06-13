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  4. Triathletin Tertsch holt über olympische Distanz EM-Gold

Titelkämpfe in Spanien Triathletin Tertsch holt über olympische Distanz EM-Gold

Lisa Tertsch freut sich über den EM-Titel. Auf ihren starken Endspurt kann sich die Triathlon-Weltmeisterin verlassen.

Titelkämpfe in Spanien: Triathletin Tertsch holt über olympische Distanz EM-Gold
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Triathletin Lisa Tertsch gewinnt EM-Gold über die Kurzdistanz. (Archivbild) Foto: Dean Lewins/AAP/dpa

Tarragona - Triathlon-Weltmeisterin Lisa Tertsch hat sich auch den Europameister-Titel über die olympische Distanz gesichert. Die 27-Jährige setzte sich im spanischen Tarragona nach 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen mit einem fulminanten Schlussspurt in 2:00:56 Stunden knapp gegen die Belgierin Jolien Vermelyen (2:00:58) durch. Zweitbeste Deutsche wurde Franka Rust auf Rang acht.

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"Die Europameisterschaften haben mir noch in meiner Sammlung gefehlt - deshalb bin ich hier an den Start gegangen", sagte Tertsch. "Ich habe auf meine Sprintfähigkeiten vertraut - und es hat funktioniert." Im vergangenen Oktober hatte die Darmstädterin im australischen Wollongong als erste deutsche Triathletin den WM-Titel über die Kurzdistanz gewonnen.

Bei den Männern war Benedikt Bettin als 14. der beste deutsche Triathlet. Der EM-Titel ging an Oliver Conway aus Großbritannien.