Titelkämpfe in Spanien: Triathletin Tertsch holt über olympische Distanz EM-Gold

"Die Europameisterschaften haben mir noch in meiner Sammlung gefehlt - deshalb bin ich hier an den Start gegangen", sagte Tertsch. "Ich habe auf meine Sprintfähigkeiten vertraut - und es hat funktioniert." Im vergangenen Oktober hatte die Darmstädterin im australischen Wollongong als erste deutsche Triathletin den WM-Titel über die Kurzdistanz gewonnen.