Shanghai - Der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen ist bei den Weltmeisterschaften in Shanghai auf Medaillenkurs. Die Tokio-Olympiasiegerinnen Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger sowie die erst 20-jährige Messane Bräutigam fuhren in der Qualifikation in 4:09,978 Minuten die zweitschnellste Zeit und stehen damit in der Runde der besten Acht. Schneller war nur Großbritannien (4:08,055).