An diesem Freitag steht zum Auftakt der Sprint auf dem Programm. Um 10 Uhr ertönt der Startschuss für die Frauen, Juniorinnen und die weibliche Jugend, der männliche Bereich folgt drei Stunden später. Zu den gleichen Uhrzeiten beginnen am Samstag die Massenstart-Wettbewerbe. Den Abschluss bilden die Staffeln am Sonntag ab 10.30 Uhr (Frauen/Juniorinnen/weibliche Jugend) beziehungsweise um 12.15 Uhr für die Männer, Junioren und die männliche Jugend.