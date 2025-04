Die Saison 2024/25 gehört der Geschichte an. Einem Verein wird sie als eine besondere in Erinnerung bleiben: Der SV Geismar steht mit großem Abstand an der Tabellenspitze. Die 31:1 Punkte und das Spielverhältnis von 127:43 sprechen eine deutliche Sprache. „Natürlich möchten wir unser Aufstiegsrecht in die 2. Bezirksliga wahrnehmen“, meint Sven Herchenhan, eine wichtige sportliche, aber auch organisatorische Stütze der Mannschaft, nach dem Saisonfinale gegen den TTV Kaltensundheim II.