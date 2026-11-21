Wenn Alina Shikhantsova über Thüringen spricht, fällt ein Wort besonders häufig: wohlfühlen. Seit einem Jahr lebt die 23-Jährige mittlerweile in Ilmenau. Ihre neue Heimat hat sie längst ins Herz geschlossen. Auch, wenn sie ihre Familie in Russland vermisst, gibt es einiges, das ihr das Ankommen erleichtert hat. Die Natur beispielsweise. „Sie erinnert mich sehr an meine Heimat“, erzählt die Tischtennisspielerin des SV 1880 Unterpörlitz. Und dann ist da natürlich noch der Sport, der ihr schon seit Kindertagen am Herzen liegt.