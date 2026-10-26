Ein packendes Spitzenspiel, eine erfolgreiche Aufholjagd und ein überzeugender Auswärtssieg: Die zweite Mannschaft des TTC Zella-Mehlis hat ein anspruchsvolles Wochenende in der Tischtennis-Verbandsliga West mit Bravour gemeistert. Dem 7:7 im Südthüringer Derby am Samstag (24. Oktober) gegen den TTC HS Schwarza ließ die Regionalliga-Reserve am Sonntag einen 8:3-Erfolg beim SSV 07 Schlotheim folgen. Mit jeweils 11:1 Punkten bleiben Schwarza und Zella-Mehlis ungeschlagen an der Spitze. Lediglich das bessere Spielverhältnis hält die Schwarzaer auf Platz eins.