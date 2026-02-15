Von der Papierform her gingen die Immelborner gegen den TTC Zella-Mehlis II als Favoriten in die Partie, zu der für die Gastgeber ungewohnten Zeit. „Die Zella-Mehliser baten um eine Verschiebung auf 17 Uhr“ erklärte Steffen Arnold, der Mann für alle Fälle beim TTSV Grün-Weiß. Kein Problem für die Immelborner, die aber nur dieses eine „Geschenk“ verteilten und die Punkte mit einem 8:4-Erfolg in „ihrem Wohnzimmer“ behielten.