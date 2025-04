Nach gerade einmal 90 Minuten zeigte die Anzeigetafel in der Meininger Halle “Am Drachenberg“ ein 6:0 an. Die ersten sechs der acht zu absolvierenden Spiele in der Relegation der Tabellenersten der 1. Tischtennisbezirksliga Süd, Staffel 1 und Staffel 2, gehören der Geschichte an. Sie unterstrichen, dass der TTSV Grün-Weiß Immelborn diese Begegnung gegen den TTV Hildburghausen II souverän als Sieger beenden wird. Weil die Grün-Weißen gern zu null spielen, blieben sie auch in den beiden letzten Einzelpartien voll konzentriert. Die für Tischtennis in dieser Spielklasse ungewöhnlich vielen Fans schauen gespannt auf die beiden Tische.