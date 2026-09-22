Dass in der Verbandsliga an einem Freitagabend gespielt wird, ist schon höchst ungewöhnlich. Aufgrund einer Hallenbelegung war jedoch kurzfristig kein anderer Termin zu finden, und so traf der TTV Hildburghausen 90 am vergangenen Freitag auf Schlotheim. Nach einem gelungenen Start in den Doppeln gelang es den Kreisstädtern diesmal, die Gäste rund um Spitzenspieler Marek Novotny nicht davonkommen zu lassen und am Ende ein starkes 7:7-Unentschieden und damit die ersten Zähler der Saison einzufahren.