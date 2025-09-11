Für die Immelborner ist es das besondere Punktspiel, auf das sie so lange hingefiebert haben. Nach dem souveränen Staffelsieg in der vergangenen Spielserie in der Bezirksliga, ohne Punktverlust meisterten die Grün-Weißen auch das Aufstiegsspiel in die Verbandsliga ohne Fehl und Tadel. Am Samstag gehen die Grün-Weißen erstmals in ihrer „Hölle“ zu einem Punktspiel in der höheren Spielklasse an die Platten. Ab 14 Uhr empfangen die Immelborner den ESV Lok Themar.