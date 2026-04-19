Tischtennis-Verbandsliga: Aufstiegsturnier für Grün-Weiß Immelborn

Für den erhofften Durchmarsch aus der 2. Bezirks- in die Thüringenliga messen sich die Immelborner mit dem Vizemeister der Ost-Staffel, SV Aufbau Altenburg II, sowie dem Tabellenachten der abgeschlossenen Thüringenliga-Saison, dem TTZ Sponeta Erfurt. Letzterer fungiert beim Relegationsturnier auch als Gastgeber, um 10 Uhr morgens geht es am 10. Mai in der Landeshauptstadt (Curiestraße 29, Erfurt) los. Zunächst stehen sich Sponeta Erfurt und Grün-Weiß Immelborn an den Tischtennisplatten gegenüber. Direkt im Anschluss geht es für den TTSV ab 13 Uhr gegen Altenburg II. Den Abschluss bilden Sponeta und Altenburg ab 16 Uhr.