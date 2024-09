Der Thüringer Tischtennis-Verband mag einer der kleinsten Mitgliedsverbände im Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) sein – unbedeutend ist er auf keinen Fall. Nach der Ausrichtung der deutschen Meisterschaften im Juni dieses Jahres in Erfurt rückt der Freistaat nun auch auf andere Weise in das bundesweite Rampenlicht, denn mit dem Zella-Mehliser Uwe Schlütter und Ralf Tresselt aus Großbreitenbach sitzen jetzt zwei Thüringer im Präsidium des DTTB. Sie stehen dem neuen dreiköpfigen Vorstand zur Seite, der nach einer Satzungsreform erstmals hauptamtlich tätig ist und auf dem Außerordentlichen Bundestag in Frankfurt am Main gewählt wurde.