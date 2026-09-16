Vier Aufstiege in Serie, doch damit ist beim TTSV Grün-Weiß Immelborn nun Schluss Höher wird es nicht gehen, in der Tischtennis-Thüringenliga ist nunmehr Kampf um den Klassenerhalt angesagt. Am vergangenen Wochenende standen die ersten beiden Heimspiele an. Zwar gingen beide verloren, doch ist bei den Ergebnissen ein Trend erkennbar und die Immelborner lassen sich ihren Mut keinesfalls nehmen.