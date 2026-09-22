Tischtennis-Thüringenligist TTSV Grün-Weiß Immelborn hat im vierten Saisonspiel den ersten Punkt geholt. Im Vergleich der Aufsteiger erreichte der Gast am Sonntag bei der zweiten Mannschaft des SV Aufbau Altenburg ein 7:7. Mit diesem Ergebnis hatte sich die beiden Teams auch beim Relegationsturnier im Mai in Erfurt getrennt. Anschließend war Turniersieger TTZ Sponeta Erfurt in der Thüringenliga verblieben und Immelborn und Altenburg II waren aufgestiegen, weil wegen Veränderungen in übergeordneten Spielklassen Plätze frei geworden waren. Immelborn war damit zum vierten Mal in Serie aufgestiegen – in vier Jahren gelang dem Team der Durchmarsch aus der 3. Bezirksliga in die Thüringenliga.