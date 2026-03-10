Der TTC Sülzfeld trat zum Auswärtsspiel in Schleusingen an und kam mit einem unerwartet klaren 8:2-Sieg zurück. Dabei hatte man das Hinspiel nur knapp gewonnen.
Tischtennis Sülzfeld feiert Kantersieg
Uli Konsolke 10.03.2026 - 08:00 Uhr
In der 1. Tischtennis-Bezirksliga hat der TTC Sülzfeld den nächsten Sieg eingefahren. Beim ASV Schleusingen war es ein deutlicher Triumph. Wer trugt besonders dazu bei?
Der TTC Sülzfeld trat zum Auswärtsspiel in Schleusingen an und kam mit einem unerwartet klaren 8:2-Sieg zurück. Dabei hatte man das Hinspiel nur knapp gewonnen.