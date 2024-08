Vier Sülzfelder „Alte Herren“-Tischtennisspieler hatten im Juli einen ganz besonderen Sportmoment. Ralf Deisenroth, Ronald Wiegler, Uli Konsolke und Ralf Raßbach waren bei der 21. Senioren-Tischtennis-WM in Rom als aktive Spieler dabei. Und diese Woche wird den Sülzfeldern in besonderer Erinnerung bleiben. Über 6000 Teilnehmer aus 109 Ländern waren in den Messehallen in der ewigen Stadt am Start. Ehemalige Topathleten wie Joao Monteiro aus Portugal, Zsolt-Georg Böhm aus Deutschland oder Maxim Shmyrev aus Russland und auch viele Athleten aus China, Singapur und Japan traten in Italien an.