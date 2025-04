Tischtennis: Neuausrichtung beim Kreisverband

Am 26. März lud der Tischtennis-Kreisverband Schmalkalden-Meiningen-Suhl zur außerordentlichen Delegiertenversammlung in die Brückenmühle Walldorf ein. Viele unglückliche Umstände hatten dieses satzungsmäßige Treffen veranlasst. In diesem Zusammenhang sollten auch Neuwahlen stattfinden, um langfristig wieder gesunde Abläufe sicherzustellen und den Spiel- und Turnierbetrieb von jung bis alt im ganzen Großkreis zu sichern.