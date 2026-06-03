Am Wochenende diente die Leimbachhalle als Austragungsstätte für die Südthüringer Ranglistenturniere der Altersklassen Jugend 11, 13, 15 und 19. An insgesamt 16 Platten wurden die Platzierungen im Tischtennis-Nachwuchs ausgespielt und der TSV Leimbach fungierte einmal mehr als guter Gastgeber. Für den Wartburgkreis gab es insgesamt aus allen Altersklassen drei Podestplätze nach sehr guten Leistungen, gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Landesrangliste.