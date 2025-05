Tischtennis-Nachwuchs: Meister in Leimbach gesucht

Am Samstag treten ab 9.30 Uhr die Jahrgänge 2011 (und jünger) und 2015 (und jünger) an die die insgesamt 16 Platten. In jeder Altersklasse wird dabei in jeweils zwei Gruppen á acht Spielern im Modus Jeder-gegen-jeden gespielt. Am Sonntag setzt sich das Tischtennisspektakel fort, Wiederum geht es um 9.30 Uhr los, die Jahrgänge 2007 (und jünger) und 2013 (und jünger) spielen dann ihre Sieger aus. Honoriert wird der Erfolg in jeder Altersklasse mit einem Pokal, für die folgenden Ränge gibt es jeweils eine Urkunde. Der TSV Leimbach freut sich über das Vertrauen, das der Thüringer Tischtennisverband mit der erneuten Vergabe der Meisterschaft nach Leimbach in den Verein setzt. Erfahrungsgemäß kann man wieder einmal von einer guten Organisation und einer tollen Versorgung der jungen Sportler und auch der Zuschauer rechnen. Es gibt Nachwuchstischtennis auf hohem Niveau, zahlreiche Spieler aus der Region machen sich Hoffnungen auf gute Platzierungen.