Am letzten Septemberwochenende standen die Kreismeisterschaften für den Tischtennisnachwuchs an. Aus dem gesamten Großkreis Schmalkalden-Meiningen-Suhl gingen 64 Teilnehmer an den Start. Hier war in einigen Altersklassen ein kleiner Rückgang zu verzeichnen. Diesjähriger Ausrichter war der TTV Wasungen/Schwallungen, der wie gewohnt vom Tischtenniskreisverband in der Turnierleitung und -organisation unterstützt wurde.