Für den Post SV Mühlhausen ist das Kapitel Europapokal auf absehbare Zeit beendet. Nicht nur, weil der Tischtennis-Bundesligist nach dem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Borussia Düsseldorf vor dem Ausscheiden aus der Champions Lea-gue steht, sondern auch mittel- und langfristig. Im Club hat man entschieden, ab der kommenden Saison nicht mehr an den internationalen Vereinswettbewerben teilzunehmen. Dies verkündete Sportmanager Thomas Stecher gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe Thüringen.