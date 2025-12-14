„Willst Du Tischtennissport mit feinen Ballwechseln und sehr viel Leidenschaft sehen, musst Du zu den Seniorenmeisterschaften gehen.“ Die Zelluloid-Künstler der älteren Jahrgänge versetzten auch dieses Mal die Zuschauer ins Staunen. Natürlich gehen die Senioren der Altersklassen 40 bis 85 bei ihren Südthüringer Meisterschaften nicht zum ersten Mal mit einem Tischtennisschläger an die grünen und blauen Platten. Die meisten von ihnen spielen seit vielen Jahren auf hohem Niveau in ihren Vereinen im Punktspielbetrieb.