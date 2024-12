Tischtennis Leimbach: In Leimbach geht es um Meisterehren

Der Gastgeber ist im Starterfeld zahlreich vertreten. Ein Großteil der Männer-Verbandsligamannschaft, wie Sven Städtler (M 55) stellt sich im Ringen um die Medaillen der Herausforderung. „Na klar möchten wir dabei sein, wenn es zu Hause um Titel geht. Zu unserem Punktspiel (18 Uhr gegen den TTV Hildburghausen), müssen wir dann aber wieder fit sein“, frohlockt Sven Städtler, der im Vorjahr bei den Senioren-Europameisterschaften dabei war. In der M 40 sind unter anderem seine Leimbacher Mannschaftskollegen Sebastian Anders und Christian Schiek am Start. Elke Herzog, Susanne Theuer und Janett Ditu vertreten bei den Seniorinnen den TSV. Vom TTV Altenstein kommen Nadine Weitz sowie mit Sven und Siegfried Walter, Vater und Sohn, nach Leimbach, um in ihrer Altersklasse eine Medaille zu gewinnen. Siegfried Walter startet wie die Bad Salzunger Tischtennislegende Heiner Piske in der Altersklasse Ü80 – Respekt! Uwe Wagner trägt das Trikot des SV Fortuna Möhra in der M 65. Die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Südthüringer Meisterschaft in Leimbach haben viele Zuschauer verdient!