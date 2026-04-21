Wolfgang Heller, eine Tischtennis-Legende, werden viele sehr vermissen. Denn er hat als langjähriger Zahnarzt viele seiner treuen Patienten fachlich versorgt, musste dabei aber auch so manchen kranken Zahn entfernen. Vielen seiner Tischtenniskontrahenten hat das Ausnahmetalent in seiner aktiven Sportkarriere in Punkt-, Pokal- und Turnierspielen sprichwörtlich das „Fürchten“ gelehrt und ihnen den „Siegeszahn“ gezogen. Die schöne, taktische und bewegungsintensive Sportart Tischtennis war der Mittelpunkt in seinem Leben. Und selbst mit 90 Jahren bestritt Wolfgang Heller beim SV Rennsteig Neuhaus Punkt- und Pokalspiele und nahm regelmäßig am Training teil.