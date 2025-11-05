Im Spitzenspiel der 1. Bezirksliga gab es am Ende ein leistungsgerechtes 7:7. Dabei war für den TTC nach einer zwischenzeitlichen 6:2-Führung ein Sieg möglich.
Tischtennis Landrätin sieht Sülzfelder Remis
Uli Konsolke 05.11.2025 - 11:00 Uhr
In der 1. Tischtennis-Bezirksliga endet das Spitzenspiel zwischen dem TTC Sülzfeld und dem vom TTV Hildburghausen II 7:7. Warum war für den TTC mehr drin?
