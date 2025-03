Tischtennis: Kaufmann und Ovtcharov sagen zu

„Das wird eine coole Sache“, sagte Kaufmann. Die U19-Weltmeisterin und Teilnehmerin an den Olympischen Sommerspielen in Paris hatte im Vorjahr bei der Erstauflage der Tischtennis-Finals in Erfurt jede Menge Spaß: „Die Stimmung war einfach großartig. Dadurch, dass so viele Altersklassen und Kategorien unter einem Dach spielen, ist es ein wunderbares Event für alle – die Jüngeren, die Älteren, die Profis und die Zuschauer, die so viele Spiele wie nie zuvor kompakt in wenigen Tagen erleben können.“