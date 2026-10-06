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Tischtennis-Jubilar Mit 90 Jahren noch den Schläger in der Hand

Manfred Heurich

Am 6. Oktober wird Georg Matz 90 Jahre alt. Er ist einer der ältesten aktiven Tischtennisspieler Deutschlands.

Tischtennis-Jubilar: Mit 90 Jahren noch den Schläger in der Hand
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Bundesdeutsche Einmaligkeit: Die älteste noch am Punktspielbetrieb teilnehmende Tischtennis-Mannschaft mit (von links): Georg Matz, der am 6. Oktober 90 Jahre alt wird, Manfred Hohmann (88), Manfred Heurich (83) und Erich Umlauft (82). Foto: Verein

Georg Matz ist ein Urgestein des Kaltensundheimer Tischtennisvereins und seit dessen Gründung 1976 dabei. Am heutigen 6. Oktober feiert er seinen 90. Geburtstag. Da ist es Zeit, kurz innezuhalten und einen Blick auf seine bemerkenswerten sportlichen Erfolge zu werfen. Sie sind eng verbunden mit dem Verein, der Ende Oktober sein 50-jähriges Jubiläum begeht.

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Mittlerweile spielt Georg Matz zusammen mit Manfred Hohmann und Manfred Heurich ein halbes Jahrhundert für Kaltensundheim. Zusammen mit genannten Sportfreunden und Erich Umlauft stellen die vier eine bundesdeutsche Einmaligkeit dar. Die vier sind zusammen 343 Jahre alt, was einen Altersdurchschnitt von 85,75 ergibt. Damit sind sie die älteste noch am Punktspielbetrieb teilnehmende Mannschaft im Deutschen Tischtennis Bund (DTTB). „Schorschi“, wie er von vielen im Verein genannt wird, hat für sich und den Verein in 50 Jahren Spuren im Tischtennissport des Kreises Schmalkalden-Meiningen-Suhl, des Südthüringer Tischtennis-Verbandes und des Thüringer Tischtennis-Verbandes hinterlassen. So gewann er bei Kreismeisterschaften der Allgemeinen Klasse – und vor allem im Seniorenbereich – insgesamt 17x Gold, 11x Silber und 13x Bronze. Hinzu kommen noch Medaillen bei Bezirksmeisterschaften (1/11/8), Bezirksmannschaftsmeisterschaften (6/11/2), bei Thüringer Landesmeisterschaften (-/1/9) und Thüringer Landesmannschaftsmeisterschaften (1/4/5).

Im Ranking aller Kaltensundheimer Spieler steht er bei genannten Meisterschaften mit insgesamt 25x Gold, 37x Silber und 37x Bronze auf Platz eins. Größter Erfolg ist zweifelsfrei der Gewinn des Thüringer Mannschaftstitels 2012 zusammen mit Manfred Hohmann in der Altersklasse Ü70. Georg ist in der Geschichte der Vereinsmeisterschaften (seit 1985 im Einzel und seit 1992 im Doppel) jeweils Meister der Anfangsjahre und brachte es bisher auf insgesamt 13 Medaillenplatzierungen (2x Gold/ 3x Silber/ 8x Bronze). In seiner langen Laufbahn wurde er unter anderem mit der Spielerverdienstnadel des Thüringer Tischtennis-Verbandes (TTTV) in Gold und der Ehrennadel des Thüringer Landessportbundes geehrt. Der Vorstand des TTV 1976 Kaltensundheim und alle Sportfreunde des Vereins wünschen zum heutigen Jubiläum alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und weiterhin viel Freude beim Tischtennis.

Und auch aktuell stehen Siege für ihn stets auf dem Programm. In der Kreisklasse 1 hat der TTV Kaltensundheim IV, das erwähnte Team mit einem Durchschnittsalter von 85,75 Jahren, die ersten vier Saisonspiele gewonnen. Erst im fünften Duell gab es eine Niederlage. Georg Matz weist dabei eine positive Bilanz von 7:5-Siegen auf. Wenn das nicht beeindruckend ist!