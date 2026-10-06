Tischtennis-Jubilar: Mit 90 Jahren noch den Schläger in der Hand

Mittlerweile spielt Georg Matz zusammen mit Manfred Hohmann und Manfred Heurich ein halbes Jahrhundert für Kaltensundheim. Zusammen mit genannten Sportfreunden und Erich Umlauft stellen die vier eine bundesdeutsche Einmaligkeit dar. Die vier sind zusammen 343 Jahre alt, was einen Altersdurchschnitt von 85,75 ergibt. Damit sind sie die älteste noch am Punktspielbetrieb teilnehmende Mannschaft im Deutschen Tischtennis Bund (DTTB). „Schorschi“, wie er von vielen im Verein genannt wird, hat für sich und den Verein in 50 Jahren Spuren im Tischtennissport des Kreises Schmalkalden-Meiningen-Suhl, des Südthüringer Tischtennis-Verbandes und des Thüringer Tischtennis-Verbandes hinterlassen. So gewann er bei Kreismeisterschaften der Allgemeinen Klasse – und vor allem im Seniorenbereich – insgesamt 17x Gold, 11x Silber und 13x Bronze. Hinzu kommen noch Medaillen bei Bezirksmeisterschaften (1/11/8), Bezirksmannschaftsmeisterschaften (6/11/2), bei Thüringer Landesmeisterschaften (-/1/9) und Thüringer Landesmannschaftsmeisterschaften (1/4/5).