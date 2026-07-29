Tischtennis in Zella-Mehlis: Schlagabtausch auf dem Lerchenberg

Nachwuchsspielerinnen und -spieler des Tischtennisclubs (TTC) Zella-Mehlis und Thomas Bischof, als erster Beigeordneter in Vertretung des Bürgermeisters, haben die neuen Tischtennisplatten auf dem Lerchenberg eingeweiht. Das Team des Fachdienstes Stadtservice/Bauhof hatte in den vergangenen Monaten das Areal hergerichtet und die beiden modernen Tischtennisplatten aufgestellt. Diese lösen die überholten Vorgängermodelle aus Beton ab und bieten sowohl Freizeitsportlern als auch Profis ein zeitgemäßes Spielerlebnis.