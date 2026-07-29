Tischtennis in Zella-Mehlis: Schlagabtausch auf dem Lerchenberg

Die Parkanlage auf dem Lerchenberg spricht nicht nur Spaziergänger an, sondern ist auch ein besonderes Ziel für Familien. Die gemütlichen Sitznischen und die Baumallee laden zum Verweilen ein. Neben verschiedenen Trendsportanlagen gibt es einen Kinderspielplatz, eine E-Bike-Ladestation, einen barrierefreien Rundweg sowie eine barrierefreie Toilette. Mit der Erneuerung der beiden Tischtennisplatten ist das Areal um ein Angebot reicher.