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Tischtennis in Zella-Mehlis Schlagabtausch auf dem Lerchenberg

Der Tischtennisclub Zella-Mehlis weiht neue Tischtennisplatten ein. Die Sportgeräte sind ausdrücklich auch für Bürger und Gäste freigegeben. Vielleicht findet sich ein neues Talent?

Tischtennis in Zella-Mehlis: Schlagabtausch auf dem Lerchenberg
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Vertreter des TCC Zella-Mehlis, darunter Uwe Schlütter (links) und Marc Wünsche (Zweiter von rechts) sowie aktive Spieler haben mit Thomas Bischof (rechts) die Tischtennisplatten auf dem Lerchenberg in Zella-Mehlis eingeweiht. Foto: Stadt Zella-Mehlis

Nachwuchsspielerinnen und -spieler des Tischtennisclubs (TTC) Zella-Mehlis und Thomas Bischof, als erster Beigeordneter in Vertretung des Bürgermeisters, haben die neuen Tischtennisplatten auf dem Lerchenberg eingeweiht. Das Team des Fachdienstes Stadtservice/Bauhof hatte in den vergangenen Monaten das Areal hergerichtet und die beiden modernen Tischtennisplatten aufgestellt. Diese lösen die überholten Vorgängermodelle aus Beton ab und bieten sowohl Freizeitsportlern als auch Profis ein zeitgemäßes Spielerlebnis.

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Kopperation Stadt – Verein

Die Idee für das Projekt zur Neugestaltung der Tischtennisplatten war vor zwei Jahren in Zusammenarbeit der Stadt mit Vereinsvertretern des TTC geboren. „Wir freuen uns, dass die Stadt im Haushalt die Mittel für die Neuanschaffung zur Verfügung stellen konnte“, betont Uwe Schlütter, stellvertretender Vorsitzender des TTC und SPD-Stadtrat.

Nicht zu übersehen: Der Zella-Mehliser Tischtennis-Nachwuchs. Foto: Stadt Zella-Mehlis

Der Verein hatte bei der Auswahl der entsprechenden Tischtennisplatten mitgewirkt, damit diese den Anforderungen an das Spiel entsprechen und für den Outdoorbereich geeignet sind. Uwe Schlütter und auch Vereinsvorsitzender Marc Wünsche bedankten sich für die gute Zusammenarbeit bei der Stadtverwaltung.

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Neben dem Schubertpark gibt es nun auf dem Lerchenberg einen weiteren Standort mit einer modernen Tischtennisplatte. Thomas Bischof dankte insbesondere dem Team des Fachdienstes Stadtservice für sein Engagement. Ohne die Mitarbeiter wäre es nicht möglich, solche Projekte umzusetzen.

Spielanlage für jedermann

Die Outdoor-Tischtennisplatten will der Verein regelmäßig bespielen. Möglicherweise findet sich so auch der ein oder andere neue Tischtennisspieler. Gleichzeitig steht die öffentliche Spielanlage jedermann zur Verfügung und ist für den Freizeitbetrieb vorgesehen, versichert Stadtsprecherin Linda Münzel.

Die Parkanlage auf dem Lerchenberg spricht nicht nur Spaziergänger an, sondern ist auch ein besonderes Ziel für Familien. Die gemütlichen Sitznischen und die Baumallee laden zum Verweilen ein. Neben verschiedenen Trendsportanlagen gibt es einen Kinderspielplatz, eine E-Bike-Ladestation, einen barrierefreien Rundweg sowie eine barrierefreie Toilette. Mit der Erneuerung der beiden Tischtennisplatten ist das Areal um ein Angebot reicher.