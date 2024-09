Tischtennis in Zella-Mehlis: Nur Jirasek ist übrig

Der Blick richtet sich dabei vor allem auf die neue Saison in der Oberliga Mitte, in der Mannschaften aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aufeinandertreffen. Nach wie vor ist es für Zella-Mehlis ein Privileg, welches nur ganz wenige Vereine in Thüringen – exakt fünf – haben, überregional in dieser Leistungsklasse oder höher aufzuschlagen. Nach der 2:8-Auftaktneiderlage des TTC beim USV Jena stehen für die Ruppbergstädter an diesem Wochenende am Samstag und Sonntag gleich zwei Heimspiele an. Am Samstagabend ab 17.30 Uhr ist Zeulenroda zum Thüringer Duell zu Gast.