Im Spiel gegen den unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, dem TTC Lugau II, fuhren die Spieler das TTC Zella-Mehlis in der Tischtennis-Oberliga Mitte am Samstagabend, 22. Februar, einen wichtigen und klaren 9:1-Erfolg ein. Bereits in den Doppeln zeichnete sich ab, dass die Gastgeber gewillt waren, dem Geschehen den Stempel aufzudrücken. Felix Cozmolici/Fabian Wrobel hatten doch einigen Widerstand zu brechen, ehe ihr Fünf-Satz-Erfolg gegen David/Wolf feststand.