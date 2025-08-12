Insgesamt 80 Tischtennisspieler aus 39 Vereinen – davon 38 in der A- sowie 42 in der B-Klasse – meldeten sich zur Themarer Stadtmeisterschaft. Sie alle waren darauf sehr gespannt, denn der Wettstreit wurde erstmals als Zweier-Mannschaftsturnier ausgetragen. Und am Ende lobten sogar Thüringer Spitzenspieler wie Sebastian Carl oder Kevin Meierhof dieses neue Format. So entwickelten sich von Anfang an auch spannende Spielverläufe in beiden Wettbewerben.