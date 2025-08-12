Insgesamt 80 Tischtennisspieler aus 39 Vereinen – davon 38 in der A- sowie 42 in der B-Klasse – meldeten sich zur Themarer Stadtmeisterschaft. Sie alle waren darauf sehr gespannt, denn der Wettstreit wurde erstmals als Zweier-Mannschaftsturnier ausgetragen. Und am Ende lobten sogar Thüringer Spitzenspieler wie Sebastian Carl oder Kevin Meierhof dieses neue Format. So entwickelten sich von Anfang an auch spannende Spielverläufe in beiden Wettbewerben.
Tischtennis in Themar Neues Format bringt noch mehr Klasse
Redaktion 12.08.2025 - 18:00 Uhr