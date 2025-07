Das Sonneberger Freizeitzentrum „ Wolke 14“ war auch zur 15. Stadtmeisterschaft der Abteilung Tischtennis der SG 1951 Sonneberg Gastgeber für insgesamt 66 Spieler aus Thüringen und dem Frankenland. Am ersten Turniertag wurden die Sieger in der A- und C-Klasse gesucht, tags darauf in der B-Klasse und bei den Damen. Christian Dressel, der stellvertretende Bürgermeister Sonneberg, lobte die Organisation und Durchführung beider Turniere und betonte. „Die Stadtmeisterschaft sowie das Neujahrsturnier sind fester Bestandteil im Sportkalender Sonneberg/Neustadt sowie darüber hinaus in Thüringen und Bayern.“ Das große Tischtennis-Event unter Leitung von Heiko Rutz, Sarah Eichhorn und Stefan Oberender war hervorragend vorbereitet und durchgeführt worden. Nach jeweils acht Stunden feinster Tischtenniskost und -kunst standen die Sieger und Platzierten (siehe „Namen & Zahlen“) fest. Das bekannte Tischtennis-Turnier findet alljährlich in Gedenken an den viel zu früh verstorbenen Seltendorfer Sport-Tausendsassa Jürgen Eckstein, der im Juli 2021 mit gerade einmal 62 Jahren verstarb, statt.