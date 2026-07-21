Die „Wolke 14“ war von der Abteilung Tischtennis der SG 1951 Sonneberg hervorragend auf die 16. Stadtmeisterschaft vorbereitet worden. Über 75 Tischtennisspieler aus Bayern, Thüringen und dem Frankenland – darunter sieben Frauen – kämpften zwei Tage lang um die begehrten Pokale. Das Turnier unter der Leitung von Heiko Rutz und seiner Turnierleitung, Sarah Eichhorn und Stefan Oberender, wurde wieder zum Highlight. Nach jeweils acht Stunden feinster Tischtenniskost standen die Sieger in den Klassen fest.