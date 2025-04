Im Endspurt in der Tischtennis-Thüringenliga der Damen schaffte der TTC Schwarza den Aufstieg in die Oberliga. Auch die zweite Mannschaft des TTC konnte überzeugen. An den beiden Finalwochenenden liefen die Schwarzaer Damen in Jena und zu Hause in Schwarza zur Hochform auf. Die erste, aber auch die zweite Mannschaft gewann jeweils drei Spiele.