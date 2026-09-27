Die Zuschauer in der so genannten grünen Hölle hatten sich auf einige Stunden ansehnliches Tischtennis gefreut. Den guten Sport bekamen sie in der Halle, in der Thüringenligist TTTV Grün-Weiß Immelborn seine Heimspiele austrägt, anfangs auch geboten, woran der Gastgeber und auch der Gast vom TTT Sponeta Erfurt, ihren Anteil hatten. Die Erfurter besaßen anfangs sogar Vorteile und führten 1:0 - mit Aussicht auf einen größeren Abstand. Doch stattdessen kippte das Geschehen zum 4:1 für Immelborn - und plötzlich war die Partie vorzeitig beendet, weil Erfurts Kapitän Kevin Meierhof Protest einlegte. Der Spitzenspieler und seine drei Mannschaftskollegen setzten den Vergleich nicht fort. Denn die Bedingungen entsprächen ihren Meinung nach nicht denen für eine solche Spielklasse notwendigen, lautete die Begründung.