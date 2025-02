Am vergangenen Wochenende waren wieder beide Spitzenteams des Tischtennisvereins (TTV) Hildburghausen 90 gefordert. Den Beginn machte die Verbandsliga-Reserve gegen Unterpörlitz. Die Gäste spielten stark auf, konnten die Partie über zwei Stunden auf Augenhöhe mitbestimmen, bevor am Ende die Kreisstädter davonzogen. „Wir hatten über die gesamte Partie damit zu tun, das Spiel nicht aus der Hand zu geben. Am Ende konnten wir durch unsere ausgeglichene Mannschaftsleistung davonziehen und den Sieg einfahren“ , resümierte Jacob Schmidt nach dem 8:5-Erfolg. Hervorzuheben ist Michael Knittel beim TTV, der all seine Spiele erfolgreich gestaltete und 3,5 Punkte holte.