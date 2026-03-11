Zum Tischtennis-Stadtderby kam es am Samstag in der 2. Bezirksliga, Gruppe 1 beim Duell des TTV Blau-Weiß Bad Salzungen mit dem SV Fortuna Möhra. Die Gastgeber feierten dabei einen deutlichen 8:2-Erfolg, stehen in der Tabelle aber weiterhin direkt hinter der Fortuna. Die Blau-Weiß-Duos Tronin/Schlichting von Kobbe und Piske/Zimmermann legten gegen Albrecht/Platt sowie die Stelzer-Geschwister gleicht gut los. Im zweiten Doppel wurde dabei zweimal ein Satz-Rückstand wettgemacht. Thomas Piske legte im Einzel gegen Leon Maurice Stelzer direkt nach, Marie Louice Stelzer konnte zwischenzeitlich gegen Leonid Tronin auf 3:1 verkürzen wie ihr Bruder Leon Maurice zum 6:2 gegen denselben Gegner. Der TTV war aber zu stark an diesem Tag, Uwe Zimmermann und Falk Schlichting von Kobbe gewannen jeweils zweimal in drei Sätzen.
Tischtennis in Bad Salzungen Ein Blau-Weißer Stadtderbysieg
Björn Eimer 11.03.2026 - 08:15 Uhr