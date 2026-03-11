Zum Tischtennis-Stadtderby kam es am Samstag in der 2. Bezirksliga, Gruppe 1 beim Duell des TTV Blau-Weiß Bad Salzungen mit dem SV Fortuna Möhra. Die Gastgeber feierten dabei einen deutlichen 8:2-Erfolg, stehen in der Tabelle aber weiterhin direkt hinter der Fortuna. Die Blau-Weiß-Duos Tronin/Schlichting von Kobbe und Piske/Zimmermann legten gegen Albrecht/Platt sowie die Stelzer-Geschwister gleicht gut los. Im zweiten Doppel wurde dabei zweimal ein Satz-Rückstand wettgemacht. Thomas Piske legte im Einzel gegen Leon Maurice Stelzer direkt nach, Marie Louice Stelzer konnte zwischenzeitlich gegen Leonid Tronin auf 3:1 verkürzen wie ihr Bruder Leon Maurice zum 6:2 gegen denselben Gegner. Der TTV war aber zu stark an diesem Tag, Uwe Zimmermann und Falk Schlichting von Kobbe gewannen jeweils zweimal in drei Sätzen.