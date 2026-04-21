Der TTV Altenstein lud für den vergangenen Samstag zum 8. Leo Fischer-Gedenkturnier in die Schulsporthalle Schweina. Die reguläre Tischtennis-Saison ist weitgehend abgeschlossen, somit hatten die interessierten Teilnehmer Platz in ihrem Kalender. Einen zusätzlichen Reiz dürfte der Turniermodus in diesem Jahr gewesen sein. Gespielt wurde im King-Cup-System mit Zweier-Mannschaften. Und so fanden sich insgesamt zwanzig Teams – also vierzig Spieler – für einen spaßigen Turniertag zusammen.