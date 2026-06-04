Tischtennis-Finals: Stars und Sternchen in der Erfurter Messe

Das Rahmenprogramm ist im Vergleich zum vorigen Jahr noch einmal erweitert worden. Mit Mitmachaktionen, Workshop-Angeboten, einem Trainersymposium und einer großen Ausstellerfläche sollten kaum Wünsche offen bleiben. Darüber hinaus dürfte die erstmalige Teilnahme der Freiluft-Asse noch mehr Fans als bisher in die Außenbereiche des Messegeländes ziehen. Sichtbar wird das Wachstum der Veranstaltung auch auf wirtschaftlicher Ebene – es gibt namhafte neue Sponsoringpartner, zudem werden sich so viele Tischtennisfirmen präsentieren wie nie zuvor.

Was geschieht im Hintergrund?

Rund 150 Freiwillige sichern die Veranstaltung ab. Die Helferinnen und Helfer sind in allen Bereichen unersetzbar – vom Ballkind bis zum Fahrdienst, von der Social-Media-Crew bis zur Verpflegung der Aktiven. Hinzu kommen mehr als 90 Unparteiische.

Wieso steigen die Finals in Erfurt?

Die günstige Erreichbarkeit in der Mitte Deutschlands spielt ebenso eine Rolle wie die logistischen Voraussetzungen (Hotels) und die guten Bedingungen in der Messehalle. Nach der Premiere im Jahr 2024, als es die Finals erstmals in der jetzigen Form gab, stand schnell fest, dass die Austragung in Erfurt keine Eintagsfliege bleiben würde.

Wie sieht es mit Eintrittskarten aus?

Auf www.tt-finals.de gibt es einen Ticketshop. Die Preise bewegen sich im Rahmen von 10 Euro (Flanierkarte ermäßigt) bis hin zu 99 Euro für den Vier-Tages-Turnierpass.