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Tischtennis-Finals Stars und Sternchen in der Erfurter Messe

Einmal im Jahr wird Thüringens Landeshauptstadt zur Hochburg des Tischtennis. In diesen Tagen ist es wieder soweit, das Turnier lockt einige Top-Stars in die Region.

Tischtennis-Finals: Stars und Sternchen in der Erfurter Messe
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Titelverteidiger: Kay Stumper vom Post SV Mühlhausen ist im vorigen Jahr deutscher Meister geworden. Foto: imago/Kessler-Sportfotografie

Lotto Thüringen TT-Finals – so lautet der offizielle Name der deutschen Tischtennis-Meisterschaften in den Erfurter Messehallen. Die größte Veranstaltung im nationalen Tischtennissport dauert vier Tage, hat am Donnerstag (4. Juni) begonnen und ist aus sportlicher Sicht das Nonplusultra, denn sie vereint sechs Titelkämpfe unter einem Dach. Wir haben die wichtigsten Fakten zusammengefasst.

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Was steht auf dem Programm?

Ausgetragen werden die Meisterschaften der Frauen und Männer mit den Stars des deutschen Nationalteams von Sabine Winter über Annett Kaufmann und Dang Qiu bis Dimitrij Ovtcharov. Hinzu kommen die nationalen Titelkämpfe der Jugend in den Altersklassen U15 und U19, der Seniorinnen und Senioren von der Ü-40-Klasse bis hin zu den Über-90-Jährigen sowie der Leistungsklassen mit den besten Spielerinnen und Spielern auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene. Erstmals sind die Outdoor-Akteurinnen und Outdoor-Akteure Teil der TT-Finals.

Wie groß ist die Veranstaltung?

Die Teilnehmerzahl kratzt an einem vierstelligen Wert. Laut des Deutsches Tischtennis-Bundes (DTTB) ist mit annähernd 1000 Spielerinnen und Spielern zu rechnen. Zählt man die erwarteten 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, wird erkennbar, welch große Dimension das Turnier besitzt.

Was gibt es Neues?

Die TT-Finals werden in diesem Jahr ein Stück Sportgeschichte schreiben, denn erstmals tritt bei deutschen Meisterschaften der Erwachsenen ein inklusives Mixed an. Paralympics-Sieger Valentin Baus geht mit der ehemaligen Doppel-Europameisterin Kristin Lang an den Start. Möglich wurde die Premiere durch einen Beschluss des DTTB-Bundestages. Der gemeinsame Auftritt ist weit mehr als ein zusätzlicher Programmpunkt, vielmehr setzt er ein sichtbares Zeichen für gelebte Inklusion im Spitzensport.

Wie ist die Besetzung in der Eliteklasse?

Die Meisterschaften der Frauen und Männer versprechen ein Niveau wie selten zuvor. Bei den Männern hat sich mit Benedikt Duda, Patrick Franziska, Dang Qiu, Dimitrij Ovtcharov und André Bertelsmeier das komplette deutsche Team der Weltmeisterschaften angekündigt, die vor knapp einem Monat in London stattfanden. Hinzu kommt mit Titelverteidiger Kay Stumper ein gestandener Bundesligaspieler vom Post SV Mühlhausen, der auch in diesem Jahr gerne für eine Überraschung sorgen würde. Bei den Frauen steht nicht nur Top-Spielerin Sabine Winter im Fokus. Die Weltranglisten-Neunte aus Bad Soden im Taunus wird in der Thüringer Landeshauptstadt in erster Linie von ihren Auswahlkolleginnen herausgefordert, angeführt wird das Feld der Rivalinnen von der amtierenden deutschen Meisterin Annett Kaufmann sowie von Nina Mittelham.

Was passiert im Turnierumfeld?

Das Rahmenprogramm ist im Vergleich zum vorigen Jahr noch einmal erweitert worden. Mit Mitmachaktionen, Workshop-Angeboten, einem Trainersymposium und einer großen Ausstellerfläche sollten kaum Wünsche offen bleiben. Darüber hinaus dürfte die erstmalige Teilnahme der Freiluft-Asse noch mehr Fans als bisher in die Außenbereiche des Messegeländes ziehen. Sichtbar wird das Wachstum der Veranstaltung auch auf wirtschaftlicher Ebene – es gibt namhafte neue Sponsoringpartner, zudem werden sich so viele Tischtennisfirmen präsentieren wie nie zuvor.

Was geschieht im Hintergrund?

Rund 150 Freiwillige sichern die Veranstaltung ab. Die Helferinnen und Helfer sind in allen Bereichen unersetzbar – vom Ballkind bis zum Fahrdienst, von der Social-Media-Crew bis zur Verpflegung der Aktiven. Hinzu kommen mehr als 90 Unparteiische.

Wieso steigen die Finals in Erfurt?

Die günstige Erreichbarkeit in der Mitte Deutschlands spielt ebenso eine Rolle wie die logistischen Voraussetzungen (Hotels) und die guten Bedingungen in der Messehalle. Nach der Premiere im Jahr 2024, als es die Finals erstmals in der jetzigen Form gab, stand schnell fest, dass die Austragung in Erfurt keine Eintagsfliege bleiben würde.

Wie sieht es mit Eintrittskarten aus?

Auf www.tt-finals.de gibt es einen Ticketshop. Die Preise bewegen sich im Rahmen von 10 Euro (Flanierkarte ermäßigt) bis hin zu 99 Euro für den Vier-Tages-Turnierpass.