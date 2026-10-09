Tischtennis-EM Risiko Bandscheibe? Winters Traum vom ersten EM-Titel

Seit August trainiert und spielt sie wieder - dank mehrerer Spritzen und gezielter Übungen zur Stabilisation. In Ljubljana steht Winter aber vor einer doppelten Herausforderung: Mit der EM und den China Open gleich zwei Top-Wettbewerbe nacheinander durchzustehen. Die vielen Turnierreisen nach Asien seien "ein zusätzlicher Faktor, der den Körper fordert", sagt der deutsche Sportvorstand Richard Prause.

Timo Boll als Vorbild

Ein anderer Wettlauf geht für Winter ebenfalls weiter: Sind ihre Gegnerinnen schneller darin, ihre neue Spielweise zu entschlüsseln? Oder schafft sie es selbst, sich immer noch einen Schritt weiterzuentwickeln? "Meine Gegnerinnen agieren jetzt ein bisschen cleverer gegen mich", sagt sie. "Aber noch hat man mich nicht endgültig ausanalysiert."

Ein prominentes Vorbild hat Winter. Deutschlands Tischtennis-Legende Timo Boll erlitt 2018 eine Bandscheiben-Verletzung und reiste praktisch ohne Vorbereitung zur Europameisterschaft. Am Ende gewann er seinen siebten von acht EM-Titeln.