Ljubljana - Bei der Tischtennis-EM in Slowenien haben die drei deutschen Topspieler Dang Qiu, Patrick Franziska und Benedikt Duda ohne Satzverlust das Achtelfinale erreicht. Die schwerste Auslosung hat der Weltranglisten-Elfte Dang Qiu (Borussia Düsseldorf). Der Einzel-Europameister von 2022 besiegte den ehemaligen Doppel-Europameister Jonathan Groth (Dänemark) mit 4:0 und trifft nun auf den Franzosen Simon Gauzy.