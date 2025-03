Nach elf Spieltagen stehen die Männer aus dem Wartburgkreis verlustpunktfrei an der Tabellenspitze der 1. Bezirksliga, Staffel 1. Als Aufsteiger in die Bezirksliga machen die Grün-Weißen keinen Hehl daraus, dass sie einen Durchmarsch anstreben und in die Verbandsliga wollen. Auch gegen den TTV Mittelschmalkalden gehen sie als Favorit in die Partie. Das Hinspiel im Nachbarkreis gewannen die Immelborner klar mit 8:3 Punkten. Aber Vorsicht ist geboten, denn bei genauerem Hinschauen wird auch dem Tischtennis-Laien klar, dass es in den meisten Hinspiel-Partien gegen das Quartett um die Nummer eins, Lukas Ilgen, knapp zuging. Also gab es im Rückspiel keinen Grund, leichtsinnig oder unkonzentriert in die Begegnung gegen die Mittelschmalkalder zu gehen. Vorsicht war auch aus einem anderen Grund geboten.