In der Sporthalle Trusetal kam es am Samstag zum Duell des Tabellendritten TTV Trusetal-Brotterode mit dem Rangzweiten TTV Floh-Seligenthal. Es ging um eine gute Ausgangslage für den unerwarteten Fall, dass der so souveräne Spitzenreiter aus Immelborn im Saisonendspurt womöglich doch einbrechen könnte. Die Gastgeber bezwangen den Verbandsliga-Absteiger mit 8:4 und zogen in der Tabelle an Floh-Seligenthal vorbei.